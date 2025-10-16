Son mühür- Konak Belediyesi'nde büro hizmetlerine görevli işçilerin son dönemde temizlik işlerinde çalışmaları yönünde baskı gördükleri, çalışmak istemeyenlerin işte çıkarılma tehdit edildikleri iddiaları gündeme geldi.

Yaklaşık 300 işçinin işten çıkarılma korkusuyla ikilemde kaldığını öne süren Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube yönetimi, işçilere yalnız olmadıklarını göstermek için basın açıklaması yayınladı.



''Konak Belediyesi'nde mobbing, sürgün ve işten çıkarmalara son'' başlıklı basın açıklamasında

''Konak Belediyesi’nde son dönemde artan mobbing, keyfi yer değişiklikleri ve işten çıkarma girişimleri artık tahammül sınırını aşmıştır!

Emekçinin alın terine, onuruna ve emeğine yapılan Büyük bir saldırıdır Tüm Yerel Sen İzmir 2 nolu şube olarak asla kabul etmiyoruz!



Biz bu belediyeye emek veren bu kentin hizmetini sırtlayan, gece gündüz işçi ve memur demeden çalışan kamu emekçileriyiz

Ancak bugün geldiğimiz noktada, emeğiyle geçinen işçi arkadaşlarımıza insan kaynaklarından sorumlu başkan yardımcısının büroda çalışan personelimize ya temizlikte çalışırsınız yada kapı orada demesini şiddetle kınıyoruz'' vurgusu yapıldı.

''idarenin baskısı altında ezilmeye çalışılmakta, susturulmak istenmektedir.

Görev yerleri keyfi biçimde değiştiriliyor, sendikal örgütlülüğe gözdağı veriliyor, işten çıkarma tehditleriyle korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor!'' denilen açıklamada,

Bu belediye babadan miras değildir!

Kimse Konak Belediyesi’ni kendi siyasi hırslarının, kişisel hesaplarının alanı haline getiremez!

Emekçiye yapılan her haksızlık, her baskı, her mobbing doğrudan bu kentin vicdanına yapılmış bir saldırıdır!

Bizler susturulamayız!

Bizler yılmayız!

Bizler, emeğin onuru için, alın terinin karşılığı için dimdik ayaktayız!

Konak Belediyesi yönetimini uyarıyoruz:

Derhal bu hukuksuz uygulamalara, mobbinglere, keyfi yer değişikliklerine ve işten çıkarma planlarına son verin!

Aksi halde hukukun, kamuoyunun ve örgütlü gücümüzün önünde hesap vermekten kaçamayacaksınız!

Biz buradayız! arkadaşlarımızdan, onurumuzdan vazgeçmeyeceğiz!

Ya adaletli bir yönetim olacak, ya da biz bu adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz!

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Yaşasın emekçinin onurlu direnişi'' mesajı verildi.

