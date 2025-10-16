Süper Lig’den amatör ligin eşiğine kadar gerileyen Altay’da Başkan Sinan Kanlı, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında geçmiş döneme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2021 yılında Süper Lig’e yükseldikten sonra transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen siyah-beyazlıların bugün 3. Lig 4. Grup’ta düşme hattında olduğunu hatırlatan Kanlı, “Özgür Ekmekçioğlu, Altay’ı eşi benzeri görülmemiş bir zarara uğratmıştır. Hoyratça ve fahiş şekilde yaratılmış bir borçtan söz ediyoruz. FIFA’da tek taraflı fesih yapan 23 yabancı futbolcunun dosyası bulunuyor. Faizlerle birlikte borç 12-13 milyon Euro seviyesinde” ifadelerini kullandı.

“Zeytin dalı uzattık ama yanıt alamadık”

Kanlı, eski başkan Ekmekçioğlu’na barış çağrısı yaptıklarını ancak karşılık bulamadıklarını söyledi. “Görüşmeye çalıştık, zeytin dalı uzattık ama dönüş alamadık. Kendisini Altay camiasından büyük gördüğü için ret cevabı aldık. Bu bir ego savaşı değildir. 111 yıllık kulübü yıkıma uğratmanın bahanesi olamaz” diyen Kanlı, Ekmekçioğlu’na çağrısını yineledi: “Kendi rızanla ödeyecek misin? Yoksa enkazın faturasını ödemeye seni hukuki yollardan mecbur mu bırakmamız gerekiyor? Hafta sonuna kadar süre veriyorum. Adım atılmazsa önümüzdeki hafta mahkemeye başvuracağız.”

“Puan silme cezalarının önüne geçmeye çalışıyoruz”

Altay’ın uluslararası dosyalar nedeniyle yeni yaptırımlarla karşı karşıya olduğunu açıklayan Kanlı, Alhassan ve Cocalic dosyalarına ilişkin de bilgi verdi. “Alhassan ve Cocalic’e yaklaşık 500 bin Euro ödeyerek eksi 6 puan cezasını engelledik. Ancak 1,5 milyon Euro tutarında 3 farklı dosya daha geldi. Puan silme cezalarının önüne geçmek için mücadele ediyoruz ama artık işler kolay değil. İcralar aralıksız geliyor, kupalar üzerinde bile işlem yapmaya çalışıyorlar” dedi.

“Tesiste ikinci el çarşaf kullanılmış”

Kulüp tesislerindeki kötü koşulları detaylı şekilde anlatan Kanlı, göreve geldiklerinden bu yana yapılan çalışmaları sıraladı. “Tesiste ikinci el, bağışlanmış çarşaflar vardı. Sağlıksız yemekler su katılarak hazırlanıyordu. Profesyonel bir firmayla anlaştık, yemek sorununu çözdük. Tesisin bahçesi çöplüğe dönmüştü, peyzaj ve aydınlatma yapıldı. Elektrik tesisatı yenilendi, doğalgaz açıldı, sıcak su sağlandı. Antrenman malzemeleri yoktu, bizden önceki yönetim kolilerle götürmüş. A takıma ve altyapıya birer otobüs tahsis ettik” ifadelerini kullandı.

“Gürüz yönetimi ödeme yapmadı, mağazayı kaybettik”

Kanlı, Yüksel Gürüz dönemine ilişkin de dikkat çeken iddialarda bulundu. “Alhassan dosyasında ödeme yapılmadı. Ayrıca Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki lisanslı ürün mağazasını da kaybettik. Gürüz yönetimi nedeniyle mağaza kapandı. Ancak yeni açılacak dükkan ihalesine kulüp olarak katılacağız” dedi. Kanlı, ayrıca futbolcu Mehmet Gündüz’e 88 bin TL’lik ödemenin yapılmaması nedeniyle oyuncunun kulüpten ayrıldığını aktardı.

“Kulübe 50 milyon TL harcadık, 11 spor okulu açtık”

Sinan Kanlı, mevcut yönetimin bugüne kadar kulüp için yaklaşık 50 milyon TL harcadığını belirterek, “Tesislerimizi yeniledik, altyapımıza yatırım yaptık. Şimdiye kadar 11 yeni spor okulu kazandırdık” diye konuştu.

“Büyük Altay’a bu tablo yakışmıyor”

Teknik Direktör Yusuf Şimşek ise takımın ligdeki kötü gidişine değinerek, “Bulunduğumuz konum Büyük Altay’a yakışmıyor” dedi. Şimşek, “Son maçtan sonra iki kez takım toplantısı yaptık. Oyuncular kötü gidişattan rahatsız ve bunu düzeltmek istiyor. Antrenmanlarda isteklilik arttı. Kadroyu belirlerken artık isimlerden çok performans belirleyici olacak. Tüm takımıma güveniyorum, bu süreci tersine çevireceğiz” ifadelerini kullandı.

Altay’da tablo karanlık

Altay, son 4 yılda yaşadığı mali kriz, yönetim değişiklikleri ve transfer yasaklarıyla Süper Lig’den amatör ligin eşiğine geldi. Başkan Sinan Kanlı, hukuki sürece hazırlanırken camiayı birlik olmaya çağırdı. Kulüp tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlılar, hem ekonomik hem sportif anlamda yeniden ayağa kalkmanın yollarını arıyor.