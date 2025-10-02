Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi’nde yaşanan ekonomik kriz, çalışanları doğrudan etkilemeye devam ediyor. Belediyede görevli bazı memurların maaşlarından icra kesintileri yapılmasına rağmen, bu tutarların yaklaşık iki aydır İcra Dairesi’ne aktarılmadığı ortaya çıkmıştı.

SENDİKA SÜRE TANIMIŞTI

Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube’nin verdiği bilgiye göre, bu süreçte yalnızca bir icra dosyasına ödeme yapılırken, diğer tüm alacaklar bekletilmişti. Sendika, bu hukuksuz uygulamaya karşı 25 Eylül tarihinde belediyeye resmi dilekçeyle başvurarak, yedi gün içinde yanıt verilmemesi durumunda hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.

BELEDİYE İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Sendika yetkilileri, yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla dün Konak Belediyesi ile görüşme yapmayı planlamıştı. Ancak görüşme gerçekleşemedi ve bugüne ertelendi. Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube, bugün (2 Ekim) Konak Belediyesi ile yeniden masaya oturdu. Alınan bilgilere göre, bugünkü görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmaması halinde sendika, yarın (3 Ekim) eylem yapacaklarını açıkladı.