Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi’nin düzenlediği iftar programı, siyaset, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Programa kamu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ile şehit aileleri, gaziler ve sosyal destek kurumlarında kalan vatandaşlar katıldı.

Geniş katılımlı iftar programı

İftar programına AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, katılımcılara teşekkür ederek Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurguladı.

İş dünyasının ekonomiye katkısı vurgulandı

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, derneğin ekonomik katkılarına dikkat çekerek 15 bine yakın üye iş insanı ile 60 bini aşkın şirketi temsil ettiklerini söyledi. Türkiye genelinde ve yurt dışında geniş bir teşkilat ağına sahip olduklarını belirten Özdemir, MÜSİAD üyesi şirketlerin milyonlarca kişiye istihdam sağladığını ifade etti.

Yerel yönetimlere yönelik eleştiriler gündeme geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, konuşmasında İzmir’in altyapı, çevre ve belediye hizmetleri konusunda sorunlar yaşadığını belirterek yerel yönetim anlayışına yönelik eleştirilerde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da şehrin potansiyelinin daha ileri taşınması gerektiğini belirterek yerel yönetimlerin katkısının önemine değindi.

İnan: “MÜSİAD istihdam ve üretimin gücüdür”

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise MÜSİAD’ın üretim, istihdam ve ekonomik kalkınmadaki rolüne vurgu yaptı. İş dünyasının zor koşullarda bile üretimi sürdürerek topluma katkı sunduğunu ifade eden İnan, İzmir’in ekonomik potansiyelinin daha güçlü şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Konuşmasında CHP'yi de hedef alan İnan, "Biz İzmir için dertlendikçe, biz bu şehrin limanlarını dünyaya açmaya çalıştıkça, karşımızda İzmir’e hizmet etmekten değil, İzmir’e problem olmaktan mutluluk duyan bir zihniyet var. Bugün CHP’nin içine düştüğü durum sadece bir siyasi beceriksizlik değil, tam anlamıyla bir sistem çöküşüdür. Bugünkü CHP tüm yazılımları dünyanın en pis virüsleri tarafından esir alınmış, ekranı çatlamış, bataryası patlamış, miadı dolmuş bir akıllı telefon gibidir. Rehberi başkalarının eline geçmiş, işlemcisi bu millete yabancı odakların emriyle donmuş. İçeriden rüşvet virüsü her organına yayılıyor, dışarıdan rüşvetçi zombiler her projesini sabote ediyor. Bu telefon artık millete hizmet etmiyor. Buradan CHP’ye gönül veren, bu şehri gerçekten seven samimi vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunuyorum. CHP’ye acilen bir virüs temizleyici program kurun." dedi.

Demokrasi ve toplumsal dönüşüm vurgusu

İnan konuşmasında Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde önemli mesafe kat ettiğini belirterek geçmişte yaşanan bazı özgürlük tartışmalarına atıfta bulundu.

Vali Elban’dan Ahilik kültürü vurgusu

İzmir Valisi Süleyman Elban ise MÜSİAD’ın ahilik kültürünü ve değer temelli ticaret anlayışını yaşattığını belirterek organizasyonun toplumsal dayanışmaya katkı sunduğunu ifade etti.