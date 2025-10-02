Son Mühür/ Osman Günden - Efes Selçuk Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısında, Efes Alt Kapı Otoparkı’nda belediyenin varlığına son verilmesi gündeme damga vurdu. Meclis üyeleri görüşlerini dile getirirken, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel sert açıklamalarda bulundu.

“Belediyecilik yapmamızı engelliyorlar”

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, gelir kaybına dikkat çekti. Güzel, “18 aydır Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik baskılarla karşılaşıyoruz. Gelirlerimize el konulması, küçük bir ilçenin hizmet üretmesini imkânsız hale getirmek demektir. ‘Yeni gelir kalemleri yaratın’ diyorsunuz; nasıl bir öneri getireceksiniz gerçekten merak ediyorum” dedi.

“Otopark Efes esnafının güvencesi”

CHP Grup Başkan Vekili Nuri Caferoğlu ise Efes Alt Kapı Otoparkı’nın sadece gelir değil, aynı zamanda esnaf için de güvence olduğunu vurguladı. Caferoğlu, “Belediyenin oradaki varlığı esnafın ayakta kalabilmesi için en büyük güvenceydi. Filiz Başkan o dönemde esnafı mağdur etmeyeceğini söylemişti. Bugün yeniden aynı noktadayız” ifadelerini kullandı.

Sengel: “Mevzu sadece bütçe değil, hak kaybı”

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi ve Efes Alt Kapı Otoparkı gelirlerinin belediyeden alınmasını eleştirerek, bunun sadece bütçe değil, aynı zamanda hak kaybı olduğunu söyledi. Sengel, “Efes Selçuk’a ait değerler elimizden alınıyor. Otoparkımız alınıyor, ticarethane açılıyor, esnafa küçük bir pay bırakılıyor. Bu uygulamalar belediyeyi nefes alamaz hale getiriyor, yerel ekonomiyi yok ediyor” dedi.

“Kendi memleketimizde yabancı hale getirildik”

Ekonomik baskıyı “kayyum” benzetmesiyle eleştiren Sengel, “Efes Alt Kapı Otoparkı’yla birlikte kendi memleketimizde yabancı hale getirildik. Parça parça değerlerimiz elimizden alınıyor. Nasıl ki geçmişte kreşimiz ve Şirince otoparkı elimizden alındıysa, bugün yaşanan da aynı sürecin devamıdır. Gelirlerimize el konulması, o çocuğun ekmeğine el konulmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Gelecek nesiller etkilenecek”

Başkan Sengel, belediyenin mali yükümlülüklerine değinerek bütçenin yeniden düzenlenmek zorunda kalacağını söyledi:

“550 çalışanımızın maaşlarını ödemek için gelire ihtiyacımız var. Bugün atılan yanlış adımlar Selçuk’un 10 yılını, 50 yılını etkileyecek. Turistle övünenler, yarın turistin çarşıda pazarda olmadığını görecek. O zaman bu topraklara sahip çıkmayanlar tarih tarafından kara harflerle yazılacak; mücadele edenler ise insanların kalbine kazınacak.”