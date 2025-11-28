Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi ile Balkan ve Ada Türkleri dernekleri arasında kentte ortak yaşam kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle birlikte kültürel mirasın korunması, ortak üretim ve dayanışmayı artıracak çalışmalar için resmî bir çerçeve oluşturuldu.

Derneklerle geniş katılımlı buluşma

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Balkan ve Ada Türkleri derneklerinin temsilcileriyle belediyede bir araya geldi. İmza törenine belediye meclis üyeleri ile Balkan, Rumeli, Girit ve Batı Trakya kökenli derneklerin başkanları katıldı. Buluşmada, Konak’ın çok kültürlü yapısını güçlendirecek ortak çalışmalar ele alındı.

Ortak projeler ve kültürel çalışmalar hedeflendi

İmzalanan protokol kapsamında; seminerler, çalıştaylar ve ortak projeler düzenlenmesi, kültürel mirası yaşatmaya yönelik etkinliklerin hayata geçirilmesi ve sivil toplumla belediye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda karşılıklı mutabakata varıldı.

“Dayanışmayı büyüten bir Konak”

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, imzalanan protokolün yalnızca bir iş birliği belgesi olmadığını vurgulayarak, Konak’ta herkesin kendini eşit ve güvende hissedebileceği bir ortak yaşam hedeflediklerini ifade etti. Mutlu, bilgi ve deneyimin ortak akılla birleştirileceğini, kente değer katan her çalışmanın dayanışma ruhuyla sürdürüleceğini belirtti.