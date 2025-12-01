Son Mühür/ Beste Temel - Konak Belediyesi, İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) iş birliğiyle Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nde ağız ve diş sağlığına yönelik eğitim programı gerçekleştirdi. İZDO Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu’nda görev alan gönüllü diş hekimleri tarafından verilen eğitimlerde, ağız ve diş sağlığına ilişkin temel bilgiler paylaşıldı.

Doğru bakım yöntemleri anlatıldı

Eğitim kapsamında doğru diş fırçalama teknikleri, düzenli diş hekimi kontrolünün önemi ve özel gereksinimli bireylerde ağız bakımını kolaylaştıracak pratik yöntemler ele alındı. İnteraktif ve uygulamalı olarak yürütülen çalışmada, katılımcılar diş maketleri üzerinde birebir uygulama yapma imkânı buldu.

Veliler de katıldı

Konak Engelsiz Yaşam Köyü kursiyerlerinin yoğun ilgi gösterdiği eğitime veliler de katılım sağladı. Diş hekimlerinin anlatımlarını dikkatle dinleyen kursiyerler, ağız ve diş bakımına ilişkin doğru alışkanlıklar konusunda bilgilendirildi. Eğitim programının, özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamında ağız ve diş sağlığının korunmasına katkı sağlaması hedeflendi.