Son Mühür- Evrensel Gazetesinin İzmir Bürosuna 13 Ağustos’ta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açılan davanın ikinci duruşması, İzmir 42. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, tutuklu sanık İsa Can Biler’in yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı. Bir sonraki duruşma 5 Mart saat 11.00’e ertelendi.

“Eksik hususlar hala giderilmedi”

Duruşmada söz alan Evrensel Gazetesinin avukatlarından Barış İpek, dosyada herhangi bir ilerleme sağlanmadığını belirterek şunları söyledi:

“Dosyaya gelen giden bir şey yok. Eksik hususları birinci celse bildirdik, ek iddia için suç duyurusunda bulunuldu. Savcılıktan dosya açılmış ama henüz onun akıbetini görmedik.

Eksikliklerin henüz giderilmediğini görüyoruz. Eksikliklerin giderilmesini ve tutukluluk hâlinin ve adli kontrolün devamını talep ediyoruz.”

“Kayıp bir silah var, tutukluluk sürmeli”

Gazetenin vekili Avukat Devrim Avcı da kayıp silaha dikkat çekerek tutukluluk hâlinin sürmesi gerektiğini ifade etti:

“Daha ortada kayıp bir silah var. O açıdan tutukluluk halinin devam etmesine karar verilmesini talep ediyoruz.”

Savcı: “Delil karartma durumu yok, tahliye edilsin”

Müşteki avukatlarının beyanlarının ardından savcı, mütalaasını açıkladı. Savcılık, delil karartma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle sanık İsa Can Biler’in tahliyesini talep etti.

Sanıktan ‘suç kaydı’ savunması: “Planlı iş olsa kendimi gizlerdim”

Sanık İsa Can Biler ise hakkındaki iddiaları reddederek şu savunmayı yaptı: “Tetikçi olduğum söyleniyor ama benim daha önceki dosyalarıma bakılsın.

Tetikçi olsam bu işi Halil Yapıcı'yla yapmazdım. Kendimi saklardım. Planlı projeli yapardım. Tahliyemi talep ediyorum.”

Sanık avukatları da delillerin toplandığını öne sürerek şunları söyledi: “Sanığın delil karartacak durumu olmadığını için mütalaaya katılıyoruz.

Zararı dijital bankacılık üzerinden karşıladık. O yüzden suç ve ceza durumu göz önünde bulundurularak tahliyesini talep ediyoruz.”

Mahkeme, adli kontrolle tahliye etti

Tüm beyanları değerlendiren mahkeme, sanık İsa Can Biler’in adli kontrolle tahliyesine yönelik kararını duyurdu.

Kararda şu ifadeler yer aldı: “Başlatılmış olan dosyanın akıbetinin sorularak iddianame düzenlendiği taktirde mahkeme birleştirme talebi isteyerek bu dosya için bekletici sayılması, sanık İsa Can Biler’in işlediği suçun alt ve üst sınırı gözetilerek, dosyanın ne zaman sonuçlanacağının belirsiz olması ve yattığı süre göz önünde bulundurularak yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyesine...” Dava, 5 Mart 2026 saat 11.00’de devam edecek.