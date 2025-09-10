Son Mühür- Konak Belediyesi’nde DİSK Genel-İş 5 No’lu Şube’ye bağlı işçiler, maaşlarının ödenmemesi ve alacaklarının gecikmesi nedeniyle iş bırakma kararı almıştı.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz, bugün tüm birimlerimizde hizmet üretmiyoruz. Ya sözler tutulacak ya da mücadelemiz büyüyerek devam edecek” denilmişti.

İlk günden çöp yığınları oluştu

Eylemin ilk gününde Merbel bünyesindeki işçiler çöpe çıkmamıştı. Fen İşleri başta olmak üzere diğer birimlerde de çalışmalar durmuştu. Alsancak başta olmak üzere birçok noktada çöp yığınları oluşmuş, kent kısa sürede atıklarla dolmuştu.

Her işçinin ortalama 110 bin TL alacağı var

Sendika, belediyeden işçilerin ciddi miktarda alacağı bulunduğunu belirtmişti. Her bir işçinin ortalama 110 bin TL alacağı olduğu söylenmişti.

"Maaşların geri kalan kısmı en geç ertesi gün hesaplara yatırılacak"

Belediye yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucunda çözüm sağlandı. Belediye Başkan Yardımcısı, sendikaya verdiği bilgide çekilen kredinin belediyenin hesabına geçtiğini belirtti.

Buna göre maaşların geri kalan kısmının en geç ertesi gün hesaplara yatırılacağı, ayrıca işçilerin kullandığı Migros kartlarının da ertesi gün saat 14.00-18.00 arasında aktif olacağı aktarıldı.

Sendika eylemi sonlandırdı

DİSK Genel-İş 5 No’lu Şube, belediyeden gelen bilgilendirme üzerine iş bırakma eyleminin sona erdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Eylemimize katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz” denildi.