İzmir’de, belediye meclis üyesi olacağı vaadiyle dolandırıldığını öne süren bir kişi, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın hakkında suç duyurusunda bulundu. İddialar üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Delegeden suç duyurusu

CHP üyesi ve delegesi Recep Solugan, 2024 yılı Şubat ayında meclis üyesi yapılma sözü karşılığında “bağış” adı altında kendisinden para alındığını ileri sürdü.

Solugan, şikayet dilekçesinde, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın’ın sürece dahil olduğunu öne sürdü.

“50 bin lira elden verdim”

Solugan, Çağın’la geçen yıl şubat ayında bir araçta buluştuklarını belirterek, “Zeki Çağın’a elden 50 bin lira ödeme yapılmıştır.

Zeki Çağın, talep ettiği bu meblağı teslim almasına rağmen tarafıma herhangi bir makbuz vermemiştir. Daha sonra sürekli oyalayarak ödeme ile ilgili makbuz vermekten kaçınmıştır” ifadelerine yer verdi.

CİMER’e de başvurdu

Yaşananların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) de şikâyet başvurusu yapan Solugan, iddialarını resmi mercilere taşıdı.

Savcılık soruşturma başlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Solugan’ın dilekçesinde yer alan iddiaları incelemeye alarak CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın hakkında soruşturma başlattı.