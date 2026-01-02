Son Mühür/ Beste Temel - Konak Belediyesi, ilçede uzun süredir şikâyetlere konu olan metruk yapılarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Saygı Mahallesi 2717 Sokak’ta bulunan ve yıllardır kullanılmayan bina, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Çevre güvenliği ön planda tutuldu

Yıkım sırasında çevre güvenliği için gerekli tüm önlemler alındı. Çökme riski taşıyan ve çevre estetiğini olumsuz etkileyen yapının ortadan kaldırılmasıyla mahalle sakinleri rahatladı.

“Kararlı mücadele sürecek”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçeyi daha güvenli ve sağlıklı hale getirmek için metruk yapılarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana yüzlerce metruk binanın yıkıldığını ifade eden Mutlu, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.