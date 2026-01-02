Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 2026 yılının ilk ayında da sanatseverleri dopdolu bir programla karşılıyor. Konserlerden sergilere, anma etkinliklerinden ödül törenlerine uzanan ocak ayı takvimi, kenti sanatın merkezine dönüştürmeye hazırlanıyor.

Ahmed Adnan Saygun anmasıyla başlayan sanat takvimi

Ocak ayının ilk önemli etkinliği, Cumhuriyet dönemi Türk müziğinin öncü isimlerinden Ahmed Adnan Saygun’u anmak için düzenleniyor. 6 Ocak’ta AASSM Müzik Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek ücretsiz etkinlikte, Saygun’un sanatsal üretimi, düşünsel yaklaşımı ve evrensel müzik anlayışı ele alınacak. Saat 19.00’da başlayacak buluşma, müzikseverlere ustaya saygı duruşu niteliği taşıyor.

Oda ve senfonik konserlerle müzik dolu akşamlar

8 Ocak’ta İzmir Oda Orkestrası, Küçük Salon’da “Oda Müziği Serisi” kapsamında sahne alacak. Dinleyicilere müziğin inceliklerini yakından deneyimleme fırsatı sunan bu konser, samimi atmosferiyle öne çıkıyor.

Ay boyunca İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise 9, 16, 23 ve 30 Ocak tarihlerinde Büyük Salon’da senfonik repertuvarın seçkin eserlerini seslendirecek. 21 Ocak’ta İzmir Oda Orkestrası bu kez Büyük Salon’da izleyiciyle buluşacak. Tüm konserler saat 20.00’de başlayacak.

Uluslararası sahne: “Notes of No Man’s Land”

17 Ocak akşamı düzenlenecek “Notes of No Man’s Land” konseri, farklı kültürleri ortak bir müzik dilinde buluşturacak. Piyanistler Lito Thomou ve Erato Alakiozidou’nun sahne alacağı konser, kültürlerarası müzikal diyaloğu öne çıkaran yapısıyla dikkat çekiyor. Saat 20.00’de başlayacak etkinlik ücretsiz olarak izlenebilecek.

Sanatın toplumsal bellekteki yeri: Ödül törenleri

AASSM, ocak ayında sanatın toplumsal hafızadaki rolüne vurgu yapan iki önemli ödül törenine ev sahipliği yapacak.

10 Ocak saat 20.00’de düzenlenecek 9. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni, karikatür sanatının eleştirel gücünü izleyiciyle buluşturacak.

12 Ocak saat 14.00’te gerçekleştirilecek 21. Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödül Töreni ise kültürel mirasın korunmasına katkı sunan kişi ve kurumları onurlandıracak.

Ocak ayında ücretsiz sergiler sanatseverleri bekliyor

AASSM galerileri, yılın ilk ayında üç ayrı sergiyle ziyaretçilerini ağırlayacak. Tüm sergiler ücretsiz olarak gezilebilecek.

“Dağdan Doğadan-2 Kilimanjaro” (6 Ocak – 1 Şubat): Ertuğrul Tugay’ın fotoğraf kareleriyle doğanın görkemi ve insan-doğa ilişkisi gözler önüne seriliyor.

“Çatımızdaki Göçmenler – Selçuk’un Leylekleri” (9 – 30 Ocak): Göç teması ve doğayla iç içe yaşam fotoğraf sanatı aracılığıyla anlatılıyor.

“Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri 21. Yıl Sergisi” (12 Ocak – 1 Şubat): Kültürel mirasın korunmasına yönelik örnek çalışmalar izleyiciyle buluşuyor.