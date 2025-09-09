Son Mühür- Konak Belediyesi, kentte yaşanan çöp toplama sorununa ilişkin kamuoyuna bir duyuru yayınladı. Açıklamada, çöp toplama hizmetlerinde yaşanan gecikmelerin temel nedeninin Harmandalı Atık Depolama Alanı'nın kapatılması olduğu belirtildi.

Harmandalı kararı seferleri aksattı

Belediye, evsel atıkların rutin olarak aktarma istasyonlarına taşındığını, ancak Harmandalı Atık Depolama Alanı'nın yargı kararıyla kapatılması sonrası transfer sürecinde aksaklıklar yaşandığını ifade etti. Bu durumun, belediyenin yetki ve sorumluluğunda olmayan bir süreç olduğunu vurgulayan yetkililer, özellikle çöp toplama araçlarının aktarma istasyonlarında bekleme sürelerinin uzadığını ve bunun saha çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Siyaset kurumlarına "destek" çağrısı

Açıklamada, yaşanan aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirten Konak Belediyesi, sorunun çözümü için ilgili kurumlarla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti. Kentin yeni bir çöp depolama alanına duyduğu ihtiyacın acilen giderilmesi gerektiğini vurgulayan belediye, bu konuda siyasetin tüm kurumlarına destek çağrısını yineleyerek, çözüm sürecine katkıda bulunulmasını istedi.

Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun süredir devam eden katı atık bertaraf tesisi arayışı, Konak'ın Zafertepe Mahallesi'nde yeni bir çevre sorununu beraberinde getirmişti. Mahalle sakinleri, Yeşillik Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynerlerinin taşması nedeniyle çöplerini kaldırıma bırakmak zorunda kaldığını belirtmişti.

Yaklaşık 12 bin 177 kişinin yaşadığı mahallede, çöplerin günlerdir toplanmaması, özellikle sıcak havalarla birlikte dayanılmaz bir koku yayılmasına sebep oluyor. Bölgedeki bir esnaf, "Çöpler toplanmadığı için çok kötü bir koku yayılıyor. İnsanlar çaresiz. Çöplerini evlerinde biriktiremeyecekleri için konteynerlerin yanına bırakmak zorunda kalıyorlar. Defalarca şikâyet etmemize rağmen bu sorun bir türlü çözülmedi," diyerek mahallelinin yaşadığı mağduriyeti dile getirmişti.