Türkiye'yi yasa boğan saldırıda hayatını kaybeden kahramanlar, son yolculuklarına uğurlanıyor.

Binlerce Kişi Şehitlerine Veda Ediyor

Şehitler için törenin adresi, Gaziemir ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii oldu. Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehitler toprağa verilecek. Törene çok sayıda siyasi, askeri ve emniyet yetkilisinin yanı sıra, binlerce vatandaş katılarak teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Şehitlerin Son Yolculuğu

Şehit Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, kılınan cenaze namazının ardından Bornova Işıkkent Polis Şehitliği'ne defnedilecek. Şehit Polis Memuru Hasan Akın'ın naaşı ise memleketi olan Urla Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığı'na defnedilerek son yolculuğuna uğurlanacak.