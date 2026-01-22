Son Mühür / Erkan Doğan - Konak Belediye Meclisi CHP grup toplantısında Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun meclis üyelerine gökdelenler bölgesi hakkında gelecek önergeler ilgili yaptığı açıklamaların CHP Genel Merkezi ile Konak Belediyesi arasında krize yol açtığı öne sürüldü.

CHP’li meclis üyeleri yalanlamadı, “Parti geleneği açısından açıklama yapmamız doğru değil” dedi

İzmir kamuoyu günlerdir Konak Belediyesi meclis toplantılarında yaşanan Çınarlı Bölgesi’ndeki (Mersinli Mahallesi) ‘Özel Sağlık Tesisi Alanı’ tartışmalarını konuşuyor. Ancak Son Mühür’e ulaşan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi ile Konak Belediyesi arasında ipleri geren tartışmalar yaşandı. Konak Belediye Meclisinde görevli muhalif CHP'li meclis üyelerinden bazıları CHP Grup Toplantısına katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun “Bu plan tadilatlarını geçiremezsek bunu CHP Genel Başkanına nasıl anlatırız” dediğini öne sürdü. Bu cümlenin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kulağına gittiği öğrenilirken, Özel’in Başkan Mutlu’nun açıklamasına tepki gösterdiği, sinirlendiği kaydediliyor. CHP İl Başkanı Çağatay Güç’ün Başkan Mutlu’yu İl Başkanlığı binasına davet ettiği, burada son günlerde yaşanan süreçle ilgili CHP Lideri Özgür Özel, Çağatay Güç ve Başkan Mutlu’nun katılımıyla üçlü telefon zirvesi yapıldığı ifade ediliyor. Son Mühür’ün ulaştığı Konak Belediye Meclisi CHP’li meclis üyeleri bu konuşmayı yalanlamazken, açıklama yapmalarının parti geleneği açısından doğru bulmadıklarını ifade ettiler.

İki hastane için plan tadilatı yolda !

Konak Belediyesi meclisinde ocak ayı başında gündeme gelen Folkart’ın Orion Projesi’nde bir alanın plan notu değişikliği ile ‘Özel Sağlık Tesisi’ ilan edilmesi hakkındaki önerge tartışmalara yol açmış, CHP grubunu da ikiye bölmüştü. Konak Belediye Meclisine gelen önergede Hukuk Komisyonu’ndan 1 üye tarafından şerh konulan, 7 CHP’li meclis üyesinin plan değişikliğine ‘red’ oyu kullanması, dikkatleri bu proje ve bölgede trafik ve insan yoğunluğunu artıran diğer projelere çekti. Önergeyi kabul etmeyen meclis üyeleri Cemal Küpeli, Abdullah Siyahkoç, Simge Tokgöz, Cem Eren, Behçet Emir, Çetin Taylanhan, Alaaddin Kurt olarak kaydedilmişti. Bu tartışmaların ardından “Konak Belediyesi Meclisindeki CHP Grubunda çatlak mı var?” tartışmaları yaşanmıştı. Öte yandan Folkart tarafından Konak Meclisine getirilen hararetli tartışmaların ardından yollandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinden geçen plan değişikliğinin dışında, aynı bölgede hizmete açılması planlanan iki hastane için de Konak Belediye Meclisi komisyonlarına iki önergenin geldiği ifade edildi.