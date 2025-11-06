Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in yıllardır çözüm bekleyen kronik sorunlarından biri olan Basmane Çukuru yeniden gündeme geldi. Sayıştay raporlarında alanın değerlendirilmesi talebinin yer almasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK

Başkan Tugay, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile yapılan uzlaşma görüşmeleri sonucunda bölgedeki mülkiyet paylaşımının netleştiğini belirterek şunları söyledi:

"TMSF’nin o alandaki hukuki değerlendirmede olası sorun olacağından vazgeçmiştik. Uzlaşma görüşmeleri sonucunda yüzde 30 hakkı belediyeye ait. İstediğimiz gibi kullanacağız. Kültür merkezi haline getirmek istiyoruz. İzmir’in merkezi halinde olan bir yerde kültür odaklarından birini orada sağlamış olacağız. İmzalar hazır. TMSF’ye teslim edeceğiz"