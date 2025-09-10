Son Mühür/ Atakan Başpehlivan- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu 1.5 yılda üçüncü makam aracını değiştirdi. Göreve geldiğinde bir önceki dönem belediye başkanı Abdül Batur’un 5 yıl boyunca kullandığı eski başkan Sema Pektaş’tan kalan 2017 model belediye şirketi Merbel A.Ş’ye ait passat marka aracı eski diyerek değiştiren Belediye Başkanı Mutlu, son model Skoda SuperB markalı kiralık arabayı kullanmaya başladı. Merbel şirketi tarafından kiralanan Skoda SuperB markalı aracı bir yıl kullanan Başkan Mutlu, seğment yükseltti.

Bu aracı istemeyen Mutlu için bu kez son derece lüks olan Volvo marka XC60 model SUV aracı makam aracı olarak kullanmaya başladı. Araca yasak olmasına rağmen ön tarafına çakarlı lamba da takıldı.

Ankara’dan kiralandı!

Başkan Mutlunun lüks makam aracı Ankara Etimesgut merkezli İlk Asya Otomotiv San ve Tic. Ltd. Şti’den kiralandı. İlk Asya şirketinin ise Meral Akşener döneminde İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı yapan Akif Sarper Önder’e ait olduğu ortaya çıktı. Aracın Ankara’dan İYİ Partili bir isimden kiralanması ise dikkat çekti. ÖÖte yandan Mutlu’nun, yakın çevresine Skoda SuperB markalı aracı değiştirme gerekçesi olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısı yaptığı firmalar arasında Doğuş gurubunun yer almasını ve Skoda’nın da Türkiye Distribütörünün Doğuş Grubu olmasını gösterdiği öne sürüldü. Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın aynı marka aracı kullanması dikkat çekti.

Yıllık kiralama bedeli 2 milyonun üzerinde

Volvo xc60 Model lüks SUV aracın piyasa kiralama bedeli aylık 180-200 bin lira arasında değiştiği öğrenildi. Başkan Mutlu’nun lüks cipe binebilmesi için Konak Belediyesi’nin Merbel şirketinin kasasından en az 2.5 milyon liranın üzerinde bir rakamın çıktığı öne sürüldü. İşçilere maaş veremez hale gelen ve sık sık eylemlere sahne olan Konak Belediyesi’nde Başkan Mutlu’nun yüksek kiralama bedeliyle son model lüks Volvo SUV araca binmesi tepki çekti.