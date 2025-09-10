Son Mühür- Konser sırasında ışıklandırmada yaşanan aksaklık nedeniyle Sandal’ın sahne üzerindeki performansı etkilendi. Bunun üzerine sanatçı, ışıktan sorumlu görevliye dönerek, “Oğlum biraz takip. Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin” sözlerini sarf etti.

Sosyal medyada gündem oldu

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyaya yansıdı. Sandal’ın üslubu büyük tartışma yarattı ve binlerce kullanıcı tarafından eleştirildi.

Tekrar eden çıkışı dikkat çekti

Sanatçının aynı ifadeleri birkaç kez tekrarlaması da tepkilerin artmasına neden oldu. Mustafa Sandal, “Oğlum gerizekalı mısın, sürekli bendesin! Göreyim bakayım sizi bir. Oğlum takip, biraz gezdir. Gezdir, göreyim” sözleriyle sahne önünde sert çıkışını sürdürdü.

Eleştirilerin odağında

Sandal’ın tavrı, sanatçının uzun yıllardır sürdürdüğü kariyerindeki nadir tartışmalı anlardan biri olarak kayıtlara geçti. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının bir çalışanına yönelik bu sözlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.