Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve 9 Eylül Gazetesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Yönetim Kurulu Üyeleri Esat Erçetingöz ve Halide Demir Polatlı, 9 Eylül Gazetesi Sorumlu Müdürü Serdar Yılmaz ile 9 Eylül İnternet Haber Sitesi Sorumlu Müdürü Mustafa Cem Özer ev sahipliği yaptı.

Toplantıda İzmir basınında yaşanan son gelişmeler, gazetecilerin çalışma koşulları, mesleki sorunlar ve ülke gündemi ele alındı.

“Gazetecilik, demokrasinin temelidir”

Gazetecilerin halkın haber alma hakkı için verdikleri mücadelenin önemine dikkat çeken Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, şu ifadeleri kullandı: “İGC olarak, tüm zorlu koşullara rağmen gazeteciliğin ilkeli ve dürüst bir şekilde yürütülmesi için çaba gösteriyor, basın ve ifade özgürlüğü için her alanda mücadele veriyorsunuz. 9 Eylül Gazetesi ve internet sitesinin haberlerini güvenle takip ediyoruz. Yerel basın, halkın sesi olma görevini büyük bir sorumlulukla sürdürüyor. Biz de her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz.”

“Hakikatten yana haberciliği sürdüreceğiz”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, yerel basının güçlenmesi için yürüttükleri çalışmalara değinerek şunları söyledi: “Basın meslek ilkelerinden asla taviz vermeden, halkı doğru bilgilendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz. İzmir, Türkiye’nin en güçlü medya yapılanmalarından birine sahip. Yerel basını yaşatmak, meslektaşlarımızın özgür bir ortamda çalışmasını sağlamak için mücadelemiz sürecek. Hakikatten yana habercilik anlayışını sürdürmeye kararlıyız.”