Son Mühür- Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde “Akademik Yılın İlk Dersi”ni vermesi planlanan Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadı. Ünlü tarihçinin vereceği ders, ileri bir tarihe ertelendi.

Açılış töreni 10 Ekim’de yapılacak

Dokuz Eylül Üniversitesi, konuya ilişkin resmi açıklamayı sosyal medya hesapları üzerinden yaptı. Açıklamada, akademik yıl açılış töreninin planlandığı şekilde 10 Ekim Cuma günü saat 10.30’da gerçekleştirileceği, ancak “İlk Ders”in daha sonraki bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Üniversite yönetimi, Ortaylı’nın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Dokuz Eylül Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni kapsamında ‘Akademik Yılın İlk Dersi’ni vermesi planlanan değerli hocamız Sayın Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayacaktır.”

“En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz”

DEÜ açıklamasında, İlber Ortaylı’ya yönelik geçmiş olsun mesajı da yer aldı: “Kıymetli hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Akademik yıl açılış törenimiz güncel program akışıyla 10 Ekim Cuma günü saat 10.30’da gerçekleştirilecektir. ‘Akademik Yılın İlk Dersi’ ise değerli hocamızın katılımıyla ileri bir tarihte yapılacaktır.”

İzmir’de büyük ilgiyle bekleniyordu

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vereceği “Akademik Yılın İlk Dersi”, İzmir akademik camiasında ve öğrenciler arasında büyük bir ilgiyle bekleniyordu.