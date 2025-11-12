Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi, kent güvenliğini tehdit eden ve çevre estetiğini bozan metruk yapıları kaldırma çalışmalarında önemli bir aşama kaydetti. Nisan 2024’ten bu yana 253 bina yıkılarak güvenli yaşam alanları oluşturuldu.

Metruk yapılar kentsel güvenlik için kaldırıldı

Konak Belediyesi, halk sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturan, kent estetiğini olumsuz etkileyen metruk binaları yıkma çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında son olarak Mehmet Akif Mahallesi Toros Caddesi’nde bulunan ve çevre sakinleri için tehdit oluşturan yapı yıkıldı. Böylece Nisan 2024’ten bu yana yıkılan metruk bina sayısı 253’e ulaştı.

“Daha güvenli bir Konak hedefliyoruz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kentteki terk edilmiş ve kullanılamaz durumdaki binaların kaldırılmasıyla ilgili kararlılık mesajı verdi. Başkan Mutlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 253 metruk yapıyı yıktık. Amacımız komşularımıza daha sağlıklı, daha güvenli ve daha güzel yaşam alanları sunmak. Daha güvenli bir Konak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.