Son Mühür / Ege’nin zeytin ve zeytinyağı devlerinden Olivos Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, geçtiğimiz aylarda ekonomik darboğazdan kurtulmak için konkordato başvurusunda bulunmuştu. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından “tescilli markasıyla en çok ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” ödüllerini alarak dikkatleri üzerine çeken şirketle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yeni karar verildi

Şirketin yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay’ın da dahil olduğu süreçte; İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı aldığı yeni kararla verilen geçici mühlet kararının 13 Kasım’da başlamak üzere iki ay süre ile uzatılmasına karar verdi.

Rapor ibrazı için 6 haftalık süre!

Kararda ayrıca; ihtiyatı tedbirlerin devamına, geçici konkordato komiserinin 27 Ağustos 2025 ve 23 Ekim 2025 tarihli raporlarında belirtilen eksikliklerin giderilmesi için davacı tarafa 4 haftalık kesin süre verilmesine, verilen kesin süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verileceği de ibraz edildi. Geçici konkordato komiseri İbrahim Sadi Erk’e rapor ibrazı için 6 haftalık süre verildi. Bir sonraki duruşma 25 Aralık’ta saat 11.00’de yapılacak.