Son Mühür / Tantuğ İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Atatürk Mahallesi’nde yer alan 1601 ada 1, 4, 5 ve 8 numaralı parsellerde “Kömür Eleme-Kurutma-Kırma ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı/Pelet Üretim Tesisi” kurma planları belediye raporuna takıldı. Şirket, toplam 30 bin 800 metrekarelik alanı kapsayan proje için tapu kayıtlarının ve tesis kullanımına ilişkin kira sözleşmesini ilgili kurumlara sunmuş; planlanan tesis kapsamında yılda 200 bin ton kömür eleme-kurutma-kırma işlemi ve 20 bin ton pelet üretimi yapılması hedeflendiği belirtilmişti.

İmar planı değişikliklerine işaret etti

Halihazırda Atatürk Mahallesi’nde bulunan 2301 ada 2 parseldeki 20 bin 300 metrekarelik mevcut alanda faaliyet yürüten şirket, daha önce bu parsel için kömür kırma-eleme-kurutma faaliyetlerinde “ÇED Gerekli Değildir” kararı, pelet üretimi için ise “kapsam dışı” yazısı almıştı. Ancak proje dosyasının incelenmesi üzerine Turgutlu Belediyesi, söz konusu faaliyetlerin imar planındaki karşılığına dikkati çekerek İl Müdürlüğü’ne olumsuz görüş sundu. Belediyenin arşiv kayıtlarına göre, tesisin yapılmak istendiği parsellerin 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı’nda “sanayi alanı” olarak geçtiğinin altını çizerek plan notlarının, bu alanlarda tehlikeli, yanıcı, patlayıcı veya çevre sağlığı açısından sakıncalı tesislerin yer alamayacağını açıkça belirttiğini ifade etti.

“Ruhsat düzenlenmeyecek”

Bu çerçevede Turgutlu Belediyesi, projenin mevcut imar planıyla uyumlu olmadığını belirterek talebi uygun bulmadığını İl Müdürlüğü’ne iletti. Belediyenin olumsuz görüşüne rağmen ÇED süreci olumlu sonuçlandırılsa bile, söz konusu parseller için işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyeceğinin altını çizdi.

Belediye daha önce görüş istemişti

Belediye, 2021 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan sanayi alanlarında geri kazanım ve hurda işleme tesislerinin bulunup bulunamayacağına ilişkin görüş istemişti. Bakanlığın Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, geri dönüşüm ve atık işleme tesislerinin sadece imar planlarında “Katı Atık Tesisleri Alanı” olarak işaretlenen bölgelerde kurulabileceğini net bir şekilde bildirmişti. Tantuğ İnşaat’ın talep ettiği faaliyetlerin ise bu kategoriye girdiği ifade edildi.