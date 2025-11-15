Son Mühür - ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan’ın kredi notunu bir kademe yükseltti. Fitch, ülkenin borç oranındaki düşüşün süreceğini ve mali gevşeme politikalarına rağmen bütçe fazlası vermeyi sürdüreceğini öngördü. Kuruluş, Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notunu BBB-'den BBB’ye çıkardı ve görünümünü durağan olarak belirledi. Bu yükselişle birlikte, Moody’s hariç tüm büyük derecelendirme kuruluşları Yunanistan’ı “çöp” seviyesinin iki kademe üzerinde değerlendiriyor; Moody’s ise ülkeyi hâlâ bir kademe daha düşük notta tutuyor. Fitch açıklamasında, “2024’teki 10 puanlık düşüşün ardından, genel kamu borcunun GSYH’ya oranının 2025’te 9 puan azalarak yüzde 145’e inmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. Atina hükümeti, önümüzdeki yıllarda borcun daha da gerilemesini destekleyecek yüksek bütçe fazlalarını koruma taahhüdünü sürdürdü.

Borçlar erken ödenebilir

Yunanistan Maliye Bakanı Kyriakos Pierrakakis, Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin kurtarma dönemi borçlarının bir kısmını erken geri ödemeyi değerlendirdiklerini söyledi. Bloomberg’e konuşan Pierrakakis, 2010’daki ilk kurtarma programı kapsamında alınan kredilerin 10 yıl erken ödenmesi planını hatırlatarak, bu takvimin daha da öne çekilebileceğine işaret etti. Pierrakakis, “Borçta en hızlı düşüşü sağlayan ülkeyiz” ifadelerini kullanarak, “Planımız, on yıl bitmeden borç/GSYH oranını yüzde 120’nin altına indirmek. 2020’de bu oran yüzde 210 ile rekor seviyedeydi. Genel olarak borç azaltımında oldukça agresif bir politika izliyoruz” dedi.

5 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

Geçen Cuma Scope Ratings de Yunanistan’ın BBB notunun görünümünü “pozitif”e yükseltti. Kuruluş, bu kararın gerekçesi olarak ekonomik dayanıklılığın güçlenmesini, mali disiplinin sürmesini ve borç seviyesinin azalmasını gösterdi. Hükümet, 2026 yılında piyasalardan 8 milyar Euro’ya kadar borçlanmayı ve toplam borç miktarını daha da düşürmeyi planlıyor. Fitch ise borç seviyesinin orta vadede hızlı düşüşünü sürdüreceğini öngörerek, nominal GSYH’daki yüzde 4’lük büyüme ve 2027 sonrası GSYH’nin yüzde 3,5’i düzeyinde birincil fazla ile 2030’a kadar borç/GSYH oranının yüzde 120’ye yaklaşacağını belirtti.

Yunanistan’ın 10 yıllık tahvil getirileri dün yüzde 3,34’e çıkarak son beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Almanya’nın daha güvenli tahvilleriyle olan getiri farkı 64 baz puana yükselmiş olsa da, bu seviye 2008’den beri görülen en düşük farka yakın seyrediyor; borç krizinin zirvesinde fark 35 puana kadar çıkmıştı.