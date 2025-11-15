Son Mühür - Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik girişimlere, Karabağ Zaferi sonrasında bir yenisinin daha eklendiği belirtiliyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilerin olumlu bir seyir izlediğini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenli olarak temas kurduklarını da dile getirdi.

10 yeni cami inşa edilecek

Paşinyan’ın ülke genelinde on yeni cami yapılmasına yönelik bir süreci başlattığı iddia edildi. Ermenistan’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi doğrultusunda cami inşa edilmesi yönündeki planın, Paşinyan–Erdoğan hattındaki normalleşme sürecinin dini ve kültürel boyutunu güçlendirecek bir adım olarak değerlendirildiği belirtiliyor. İddialara göre camilerin beşi Türkiye sınırına yakın bölgelerde, diğer beşi ise ülkenin çeşitli büyük şehirlerinde inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi

Ermeni hükümetine yakın kaynaklar, söz konusu girişimin iki ülke arasındaki kültürel ve dini ilişkileri güçlendirme fırsatı olarak değerlendirildiğini ve bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından teşvik edildiğini aktarıyor. Nüfusunun yaklaşık yüzde 98’i Hristiyan olan Ermenistan’da, Başbakan Paşinyan’ın bu teklife olumlu yaklaştığı ve “Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı” üzerinden projeye şimdiden fon ayrılmasını sağladığı ileri sürülüyor. Aralık ayında yapımına başlanacak Ermenistan’daki yeni cami inşaatlarının bu yılın Aralık ayı başlarında başlaması bekleniyor. Ülkede şu anda yalnızca bir cami bulunuyor; başkent Erivan’daki 18. yüzyıldan kalma tarihi Gök Camisi, diğer adıyla Hüseyin Ali Camisi. Yeni proje, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve Erivan’ın uzun süredir süren siyasi ve tarihsel anlaşmazlıkların ötesine geçme konusundaki niyet ve kararlılığının göstergesi olarak yorumlanıyor.