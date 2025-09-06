Denizli’nin Pamukkale ilçesinde apart dairesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Yaşar Danışman, günler sonra evinde ölü bulundu.

Çevre sakinleri kokudan şüphelendi

Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi 886 Sokak’ta meydana geldi. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Yaşar Danışman’ın dairesinden kötü koku gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri kapıyı açarak içeri girdi

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apart sahibinden alınan yedek anahtarla eve giren ekipler, Danışman’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmaların ardından Danışman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.