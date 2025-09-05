Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu öncülüğünde başlatılan destek programları, eğitimin her kademesinde fırsat eşitliğini sağlamak ve çocukların daha donanımlı yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Beslenme ve kırtasiye yardımlarıyla birlikte online eğitim abonelikleri, kız konukevi ve kreş hizmetleri de öğrencilere sunulacak.

Beslenme desteği genişletildi

2024 yılı Aralık ayında başlatılan “Beslenme Desteği Programı” kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine ulaştırılan sağlıklı beslenme çantaları, 2025-2026 döneminde 2. sınıf öğrencilerini de kapsayacak. Böylece daha fazla çocuğun sağlıklı beslenme imkanına erişmesi sağlanacak.

Kırtasiye setleri miniklere hediye

İlkokula başlayacak öğrenciler için çanta, kalemlik, beslenme çantası, resim defteri, kuru boya, pastel boya, kalem, silgi, kalemtıraş, kırmızı kalem ve güzel yazı defterinden oluşan kırtasiye setleri hazırlanacak. Bu destek, hem çocukların ilk gün heyecanını artıracak hem de ailelerin masraflarını hafifletecek.

Güneşli günler çocuk gelişim merkezleri

Karşıyaka, Aktepe, Kayıhan, Pelitlibağ, Karahasanlı ve Selçukbey mahallelerinde hizmet veren merkezler, çalışan anneler ve ekonomik durumu sınırlı ailelere destek sağlıyor. Güvenli ve modern ortamıyla miniklerin sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen merkezlerin sayısının artırılması planlanıyor.

Zübeyde hanım kız konukevi

Pamukkale Üniversitesi’ni kazanan şehir dışı öğrenciler için hazırlanan konukevi, kampüse yürüme mesafesi, güvenli ortamı, ferah odaları ve etüt salonlarıyla öğrencilerin konforlu bir yaşam sürmesine olanak tanıyor. Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi, lise öğrencileri ve mezun gruplar için sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında YKS hazırlık kursları başlatacak. Derslerin yanı sıra rehberlik hizmetleri de sunulacak.

Ortaokul ve lise öğrencilerine, MEB müfredatına uygun konu anlatımları, testler ve çözümlü soruların yer aldığı online eğitim platformuna erişim desteği sağlanacak.Modern atölyeler, deneysel uygulamalar ve interaktif sergilerle öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmayı hedefleyen merkez, yeni dönemde de çeşitli etkinliklerle bilime teşvik sağlayacak.