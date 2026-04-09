İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuba Ulu hakkında tarihi ve milli manevi değerlere hakaret suçlamasıyla soruşturma yürütüyor. Sosyal medya platformlarında yayılan gösterideki ifadeler tepkilere yol açmıştı. Gözaltı kararının ardından komedyenin kim olduğu ve kariyeri yoğun biçimde araştırılmaya başlandı.

Tuba Ulu kimdir?

Tuba Ulu, 1 Ocak 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunu olan Ulu, kariyerine reklamcılık sektöründe başladı. Fotoğrafçılık alanında profesyonel çalışmalar yürüttükten sonra sanat dünyasındaki asıl yolculuğunu komedi alanında sürdürmeye karar verdi ve stand-up sahnesine adım attı. Lady Malumat adını verdiği tek kişilik gösterisiyle kısa sürede tanınırlık kazandı. Sahne performanslarının yanı sıra dijital platformlarda paylaştığı komedi içerikli videolarla da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Özellikle gündelik hayattan ve toplumsal olaylardan beslenen mizah tarzıyla sosyal medyada dikkat çeken Ulu, son dönemde Türkiye'nin konuşulan stand-up isimleri arasına girmeyi başarmıştı.

Tuba Ulu neden gözaltına alındı?

Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterilerinden birinde Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman hakkında hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler kullandı. Söz konusu gösterinin videosu sosyal medyada hızla yayılarak büyük tartışma yarattı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Tuba Ulu, tarihi ve milli manevi değerlere hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Ulu'nun ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Komedyenin hukuki sürecinin nasıl şekilleneceği merakla takip ediliyor.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla bağlantısı var mı?

Tuba Ulu'nun gözaltına alınması, aynı gün gerçekleştirilen ve birçok ünlü ismi kapsayan operasyonla aynı zamana denk geldi. Ancak Ulu'nun gözaltı gerekçesi uyuşturucu değil, stand-up gösterisindeki hakaret iddiası. İki olay birbirinden bağımsız olarak yürütülüyor.