İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, zehir ve uyarıcı madde ticaretinin engellenmesine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

İmalathane deşifre edildi

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin yasaklı madde üretimi ve ticareti yaptığı, aynı zamanda sevkiyat hazırlığı içerisinde oldukları tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir yasaklı madde imalathanesi ortaya çıkarıldı.

Büyük miktarda madde ve kaçak ürün ele geçirildi

İmalathanede gerçekleştirilen aramalarda; çok sayıda yasaklı madde hap, bin 230 kutu kaçak kanser ilacı, 25 kilogram Pregabalin hammaddesi (yaklaşık 655 bin adet hap üretilebilecek miktarda), 2 hassas terazi ve 5 bin adet boş plastik kutu ele geçirildi. Ayrıca üretimde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli ekipmanlara da el konuldu.

6 şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, toplum sağlığını tehdit eden yasaklı madde ve kaçak ilaç ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.