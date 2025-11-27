Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Mersin ve Erzurum illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda büyük miktarda zehirli madde ele geçirildiğini duyurdu. Başarılı operasyonlar sayesinde toplamda 447,5 kilogram yasaklı maddenin piyasaya sürülmesinin ve toplum sağlığına zarar vermesinin önüne geçildi. Operasyonlarda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İki farklı şehirde iki büyük darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, Mersin ve Erzurum Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda operasyonlar düzenlendi.

Erzurum'da: Yürütülen operasyonda, piyasa değeri yüksek olan 224,5 kilogram zehirli maddeye el konuldu.

Mersin'de: Gerçekleştirilen bir diğer başarılı baskında ise, 223 kilogram yasaklı madde ele geçirilerek, insanlara arz edilmesi engellendi.

Yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltında

Operasyonların ardından, zehirli madde ticareti ve temini şüphesiyle aranan yabancı uyruklu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu ve adli süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya'dan kararlılık mesajı: "İnsanlık suçuna karşı mücadele"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren tüm ekipleri tebrik ederek, yürütülen mücadelenin temel amacını bir kez daha vurguladı. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan zehirli maddeden, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."