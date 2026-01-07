Son Mühür - Ünlü sunucu Seda Akgül’e karşı verilen koruma kararını ihlal ettiği iddiasıyla yargılanan Deniz Akkaya’ya, 3 günlük zorlama hapis cezası verildi ve karar kesinleşti.

Ünlü sunucu Seda Akgül, Deniz Akkaya hakkında koruma kararı aldırmış, ancak Akkaya bu karara uymamıştı. Sosyal medyada hakaret ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Akkaya hakkında, Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 3 gün zorlama hapis cezası verilmesine hükmetti. Akkaya, sosyal medya paylaşımlarının koruma kararının kapsamına alınmasının temel hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle karara itiraz etti. Ancak mahkeme itirazı reddetti ve Habertürk’ün haberine göre, bu kararın ardından 3 günlük zorlama hapis cezası kesinleşmiş oldu.