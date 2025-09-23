Son Mühür- Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti, reytinglerdeki başarısının yanı sıra kulis iddialarıyla da adından söz ettiriyor.

Geçen sezon, Sibel Taşçıoğlu’nun canlandırdığı Pembe karakterinin vedası, izleyiciler için sürpriz olmuştu. Son günlerde ortaya atılan yeni bir söylenti, ayrılığın perde arkasında gerginlikler yaşandığını öne sürdü.

“Feyza Civelek sette bir koltuğa işedi”

Sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre, dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’in sette bir koltuğa işediği öne sürüldü.

Bu duruma tanık olan Sibel Taşçıoğlu’nun tepki göstermesiyle ikili arasında gerginlik çıktığı, tartışmanın ardından Taşçıoğlu’nun projeden ayrıldığı iddia edildi.

Yapım şirketinden sert açıklama

Ortaya atılan söylentilerin sosyal medyada gündem olmasının ardından yapım şirketi Gold Film, yazılı bir açıklama yaptı. Şirket, çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kızılcık Şerbeti dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.”

“Ayrılık hikayenin doğal akışı”

Gold Film, ayrıca Sibel Taşçıoğlu’nun diziden ayrılığının perde arkasında bir kriz olmadığını, karakterin hikayesinin doğal akışı içinde sona erdiğini açıkladı. Böylece, Taşçıoğlu’nun ayrılığının tamamen senaryoya bağlı olduğu vurgulandı.