Son Mühür/ Begüm Mol- Son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisiyle ekranda yer alan ünlü oyuncu Cemre Baysel, yakında Murat Yıldırım ile başrolünü paylaşacağı Güller ve Günahlar dizisiyle seyirciyle buluşacak. Son dönemde özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen oyuncu, dizi setinde yaşadığı kaza nedeniyle sevenlerini endişelendirdi.

Sağlık durumu paylaştı

Baysel, çekimler sırasında yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında sahne esnasında düştüğünü açıklayan oyuncu, sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek takipçilerine teşekkür etti.

"Baya düştüm arkadaşlar"

Bacağı sargılı bir fotoğrafını paylaşan Cemre Baysel, gönderisine şu notu düştü:

"Sahne esnasında baya düştüm arkadaşlar, teşekkürler."

Özel hayatıyla da gündemde

Oyuncu, son dönemde sadece projeleriyle değil özel yaşamıyla da magazin basınında sıkça yer aldı. Cemre Baysel’in, rap dünyasında BLOK3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti.