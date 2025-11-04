Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 17 yaşındaki B.K., evlerinin ahırında iple asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Samsun’un Vezirköprü ilçesi Özesentepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki B.K. evlerinin ahırında direğe iple asılı halde bulundu. Durumu fark eden yakınları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri B.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla bölgede güvenlik önlemleri alınarak inceleme yapıldı.B.K.’nın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere önce Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna, ardından Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.