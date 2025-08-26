Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, El Retorno kırsalında güvenlik güçleri ile EMC militanları arasında çıkan çatışmalarda aralarında bir komutanın da bulunduğu 11 isyancının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çatışmaların ardından bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

34 asker silahlı sivillerce kaçırıldı

Bakan Sanchez, çatışmalar sonrası en az 34 askerin, sivil görünümlü silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını duyurdu. Sanchez, “Bu, sivil giyimli kişiler tarafından gerçekleştirilen yasadışı ve suç teşkil eden bir eylemdir. Bu bir adam kaçırmadır” ifadelerini kullandı.

EMC, barış anlaşmasını reddediyor

FARC’ın en büyük kolu olan EMC, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı madencilikten elde ettiği gelirlerle faaliyetlerini finanse ediyor. Grup, 2016’da Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşmasını reddederek silahlı mücadelesini sürdürüyor.

Son dönemde artan saldırılar

EMC’nin saldırıları ülke genelinde güvenliği tehdit etmeye devam ediyor.

22 Ağustos’ta Cali kentinde askeri hava üssü yakınlarında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 71 kişi yaralanmıştı.

Antioquia bölgesinde ise polis helikopterine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 12 polis yaşamını yitirmişti.

Kolombiya hükümetinin mücadelesi sürüyor

Kolombiya ordusu, EMC’ye karşı operasyonlarını yoğunlaştırırken, hükümet de barış sürecini yeniden canlandırmak için uluslararası destek arıyor. Yetkililer, EMC’nin saldırılarının ülkenin istikrarını tehdit ettiğini ve güvenlik güçlerinin tüm imkanlarla mücadeleyi sürdüreceğini vurguluyor.