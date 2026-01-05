Son Mühür - Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela’ya yönelik askeri müdahalenin ardından ABD tarafından tutuklanmasının ülkede ciddi toplumsal tepkilere yol açabileceğini ileri sürdü. Petro, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Trump’ın “Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor” sözlerinin ardından Petro, bu ifadelerin basına yansıdığı şekliyle doğru olup olmadığını ve çevirilerini kontrol edeceğini, söz konusu “gayrimeşru tehdidi” net olarak anladıktan sonra yanıt vereceğini belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak anayasanın kendisine verdiği yetkilerle ordu ve polis güçlerinin başkomutanı olduğunu vurgulayan Petro, bu çerçevede “dünya tarihinin en büyük kokain operasyonunu başlattıklarını” savundu. Koka yaprağı ekiminin durdurulduğuna dikkat çeken Petro, bu alanda yeni politikalara öncülük ettiklerini ifade etti. Ayrıca uyuşturucu ticareti yapan silahlı grupların liderlerinin yakalanması için talimat verdiğini de açıkladı.

'Halkın gücü' vurgusu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Halkımın önemli bir bölümünün istediği ve saygı duyduğu cumhurbaşkanını tutuklamaya kalkarsanız halkın jaguarını (gücünü) serbest bırakmış olursunuz." dedi.

Petro, bugünden itibaren kamu kurumlarında ABD bayrağını Kolombiya bayrağının önüne koyan tüm asker ve emniyet mensuplarının derhal görevden ayrılmasını emretti. Ülkesi için istemese de yeniden silah kuşanmak zorunda kalabileceğini dile getiren Petro, kendisinin gayrimeşru ya da narkotik suç örgütleriyle bağlantılı olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı, Kolombiya halkından da her türlü gayrimeşru ve şiddet içeren girişime karşı kendisini savunmalarını istedi.

Trump tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’yu hedef alarak ülkenin ABD’ye kokain gönderdiği yönündeki iddialarını bir kez daha dile getirdi. Trump, Petro için “Kokain üreten tesisleri var, uyuşturucu üretiyor ve bunu ABD’ye sevk ediyor. Dikkatli olması gerekir” ifadelerini kullandı. Kolombiya’yı “hasta bir ülke” olarak tanımlayan Trump, olası bir müdahaleye ilişkin ise “Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor” değerlendirmesinde bulundu.