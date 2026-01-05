Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025’in son, 2026’nın ilk röportajını Bloomberg’e verdi.

Erdoğan, Bloomberg'in gündeme ilişkin sorularına yazılı yanıt verdi.

Gün içinde ABD Başkanı Trump'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan'ın iki ülke arasında uzun süredir tartışılan konular hakkında dikkat çeken mesajlar verdiği görüldü.

''Erdoğan’ı Başbakanlık muhabiri olarak takip etmeye başlamamın 20. yılında gerçekleşen bu mülakat, her aşamasıyla heyecan vericiydi'' hatırlatmasında bulunan gazeteci Fırat Kozok, ABD'nin Venezuela operasyonundan önce gerçekleştirilen röportajdan öne çıkan detayları paylaştı.

''2026’ya girerken; ABD ile ilişkilerden F-35 ve F-16’lara, Halkbank davasından Gazze ve Ukrayna’ya…'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle.



NATO'nun güvenliği için F-35...



Erdoğan, F-35’lerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Türkiye’nin bedelini ödediği uçakları teslim alması ve programa yeniden dahil olması, yalnızca ABD-Türkiye ilişkileri için değil, NATO’nun güvenliği için de gereklidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16’larla ilgili olarak ABD’den müttefiklik ilişkilerinin ruhu ve piyasa koşullarıyla uyumlu bir fiyatlandırma beklediklerini vurguladı.



Gazze konusunda ne söyledi?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusundaki sözleri özellikle İsrail'e yönelik mesajlar içeriyordu.

Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistin'deki eylemlerini sert şekilde eleştirerek, Gazze'de kurulması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'nün Türkiyesiz bir senaryoda "meşruiyet sağlamakta zorlanacağının" altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze’de konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü’nün başarı şansı, sahada meşruiyeti olan aktörlerin içinde yer almasına bağlıdır. Türkiye dahil Şarm el Şeyh Deklarasyonu’na taraf olan ülkelerin bu süreçteki en meşru aktörler olduğunun bilinmesi gerekir” ifadelerine yer verdi.



Ukrayna-Rusya arasındaki savaş...



Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için İstanbul’un yeniden diplomatik merkez olabileceğini belirtti.

Türkiye’nin olası bir 'Gönüllüler Koalisyonu'nda yer alabileceğini de vurguladı.



Halkbank davası için ne dedi?



Halkbank davasına ilişkin olarak Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Bizim için esas olan, Türkiye’nin itibarının korunması ve bankamızın haksız bir şekilde cezalandırılmamasıdır.”

Cumhurbaşkanı, bu çerçevede iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi.