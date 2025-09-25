Son Mühür - Türkiye’de son zamanlarda koleksiyon tutkunlarının en çok dikkatini çeken alanlardan biri, hatalı basım paralar oldu. Darphane’de üretim sırasında nadiren meydana gelen hatalar, sıradan 1 TL’lik madeni paraların bile binlerce liraya alıcı bulmasını sağlıyor.

Son olarak "error hata" olarak adlandırılan hatalı basım 1 TL, yaklaşık 2 ay önce satışa çıkarıldı. Normalde 1 TL değerinde olan bu para, 2000 TL fiyatla alıcı buldu. Para koleksiyonculuğunda hatalı basımlar, en nadir ve en değerli parçalar arasında yer alıyor. Koleksiyoncular, bu tür paraları yalnızca yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda kültürel ve tarihsel bir belge olarak da değerlendiriyor. Özellikle hatalı yazım, eksik baskı, çift darp veya yanlış desen gibi üretim hataları, paranın değerini önemli ölçüde artırıyor.