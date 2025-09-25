Son Mühür - Türkiye genelinde sayısı 8 milyona yaklaşan özel sağlık sigortalılarını ilgilendiren önemli düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Ömür boyu yenileme garantisinin koşulları değişirken, bu haktan yararlanmak için belirlenen yaş sınırı 60 olarak belirlendi. Peki, özel sağlık sigortasında yeni dönemde hangi değişiklikler olacak ve ömür boyu yenileme hakkı nasıl kazanılacak?

8 milyon kişi etkilenecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sayısı 8 milyona yaklaşan sağlık sigortalılarını yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler yaptı. Bu değişikliklerin birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan, söz konusu düzenlemeleri tek tek kaleme aldı:

Yaş sınırı değişiyor

"Sigorta şirketleri, tüketiciye iki tür poliçe sunacak; biri Ömür Boyu Yenileme Garantili sağlık sigortası, diğeri Ömür Boyu Yenileme içermeyen sağlık sigortası. Sağlık sigortasında, sigortalının ömür boyu yenileme garantisini elde etmesi için uygulanan kesintisiz 3 yıl poliçenin yenilenme şartında bir değişiklik olmayacak, 3 yıl olarak uygulanmaya devam edilecek.

Sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi alabilmek için yaş sınırı 60 olarak belirlendi. Dolayısıyla ömür boyu yenilemeli sağlık sigortası yaptırıldığında, 57 yaşında olunması gerekiyor ki, 3 yıllık bekleme süresi dolduğunda 60 yaşında ömür boyu yenilemeli sağlık sigortasına sahip olunsun."

Her şey sil baştan değişiyor

"Üç yıl içinde sağlık sigortasına ödediğiniz prim ile sigorta şirketinin, sizin sağlık giderleriniz için ödediği tutarın yüzde 80’ini aşmaması gerekiyor. 3 yıl boyunca bu tutarın yüzde 80’nin altında olması gerekiyor. 3 yıl içinde bu şartı yerine getirdiğinizde artık ömür boyu yenilemeli sağlık sigortasına sahip olacaksınız.

Bir kere ömür boyu yenileme garantisi alındıktan sonra; sigorta şirketi ‘yaşınız ilerledi’ deyip, kullanıma bağlı ya da hastalığa bağlı ekstra prim uygulayamayacak, ömür boyu yenileme garantisi sonrası oluşan hastalıkları kapsam dışında tutamayacak, fazladan prim talebinde bulunamayacak. Sigortalı mevcut sigorta şirketinden ömür boyu yenileme garantisini aldıktan sonra, başka bir sigorta şirketine geçmek isterse, şirketin onayı ile ömür boyu yenileme garantili geçebilecek."