Son Mühür - Meram Belediyesi’nin ev sahipliğinde Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Gençlik Buluşması” programına İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan konuk oldu. Gazeteci Mustafa Tatlısu’nun moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden öğrenciler Erdoğan’a çeşitli sorular yöneltti.

Bilal Erdoğan, kamuoyunda gündeme gelen adaylık iddialarına ilişkin soruya yanıt verirken, "Kolay soruyu hemen aradan çıkarayım. Siyasi bir kariyer hedefim yok" dedi. Erdoğan, "Birileri bir şeyler çıkarınca, böyle şöhret olduk diyelim. Ama geçecek inşallah, geçecek o işler" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Filistin’e destek yürüyüşlerine sol kesimin katılım göstermemesini eleştiren Erdoğan, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“1 Ocak etkinliklerinde de bunu yaşıyoruz, diğer etkinliklerde de yaşıyoruz. Sanki Türkiye’de Filistin hassasiyeti sadece belli bir kesimin hassasiyeti gibi. Hatta belli siyasi kutuplaşmanın hedefi olan bazı guruplar, oralara katılmak istemiyor. Oraya gidersem beni de 'şucu bucu' sanırlar. Halbuki 'Ben onlardan değilim, oralara gitmemeliyim' diyor. İşin kırılması gereken bir boyutu da bu. Diğeri de sanki Filistin davasının sadece dindar, inanan insanların davası gibi görünmesi. Batı ülkelerinde özellikle sol kesimler Filistin konusunda en öndeler. Türkiye’de sol kesim yok. Hakikaten yok, çok trajikomik. Bütün dünya solu Filistin’i destekliyor. İspanya gibi ülkelerin, bu konuda en önde olan ülkelerin böyle olmasının sebebi sol iktidarının olması.

Bizim ülkemizde aslında bir dönem solcular Filistin davasına çok sahip çıkardı ama bu dönemlerde o hassasiyeti göremiyoruz. Bütün dünyada sol bu davaya sahip çıkmasına rağmen bizim ülkemizdeki solun bu işe sahip çıkmaması da Türkiye’deki bu hassasiyetin yayılmasının önünde engel oluyor. Filistin savunuculuğunun Türkiye’de belli bir kesimin meselesi olmadığını başarmamız lazım. Bizimle hiç görünmesinler, dindar insanlar hiç olmasın kendileri, yapsınlar bir şekilde, ama niye yapmıyorlar. Biz gözükmeyelim, takdir etmeyelim, görmezden gelelim ama yapın. Bu çünkü insanlığın bir meselesi.”

''Nüfus yaşlanıyor''

Türkiye’deki yaşlanan nüfus yapısı ve düşen doğurganlık oranlarına değinen Bilal Erdoğan, “Türkiye’de nüfusumuz çok ciddi bir şekilde yaşlanıyor. 5-10 yıl sonra ilkokullarımız boşa çıkmaya başlayacak. 'Bu ilkokul binasını ne yapsak' diyeceğiz. Nüfusun yaşlanması gelecek için çok kötü bir haber. Doğurganlık oranımız 20 yılda 2,5’tan 1,5’un altına düştü. Çok kötü bir haber. 90 milyon nüfusu artık göremeyeceğiz. 2100 yılında Türkiye 50 milyonun altında süper yaşlı nüfusu olan bir ülke olacak” dedi.