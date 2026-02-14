Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağış görülecek. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde ise (Iğdır ve Şırnak dışında) karla karışık yağmur ve karın etkili olacağı öngörülüyor. Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Osmaniye ve Hatay’da yağışların yer yer kuvvetli olabileceği bildirildi.

Meteoroloji'den kuvvetli yapış uyarısı

Yetkililer, ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın 40-80 km/sa hızla fırtına şeklinde eseceği, gece saatlerinde ise Kıyı Ege’de 40-60 km/sa hızla kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba kaynaklı zehirlenmelere karşı önlem alınması istendi. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayı tahmin edilirken, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleriyle Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu ifade edildi. Öte yandan Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksama, hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağış ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. 14 Şubat 2026 Hava durumu Marmara



İstanbul: Yağmurlu, 9° / 14°

Edirne: Çok bulutlu, 6° / 13°

Kırklareli: Çok bulutlu, 5° / 12°

Tekirdağ: Parçalı bulutlu, 8° / 13°

Kocaeli: Yağmurlu, 8° / 14°

Sakarya: Sağanak yağışlı, 7° / 14°

Bursa: Parçalı bulutlu, 7° / 15°

Balıkesir: Parçalı bulutlu, 6° / 14°

Çanakkale: Çok bulutlu, 8° / 15° Ege



İzmir: Parçalı bulutlu, 10° / 17°

Manisa: Parçalı bulutlu, 9° / 18°

Aydın: Çok bulutlu, 11° / 19°

Denizli: Parçalı bulutlu, 8° / 17°

Muğla: Çok bulutlu, 9° / 16°

Kütahya: Parçalı bulutlu, 4° / 11°

Uşak: Parçalı bulutlu, 5° / 12°

Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu, 3° / 10° Akdeniz



Antalya: Parçalı bulutlu, 12° / 19°

Adana: Yağmurlu, 11° / 18°

Mersin: Sağanak yağışlı, 12° / 19°

Hatay: Kuvvetli yağmur, 13° / 18°

Osmaniye: Kuvvetli yağmur, 10° / 17°

Kahramanmaraş: Yağmurlu, 7° / 14°

Isparta: Parçalı bulutlu, 5° / 12°

Burdur: Parçalı bulutlu, 6° / 13° İç Anadolu



Ankara: Çok bulutlu, 4° / 11°

Konya: Parçalı bulutlu, 3° / 10°

Eskişehir: Parçalı bulutlu, 4° / 12°

Kayseri: Karla karışık yağmur, 2° / 8°

Sivas: Karla karışık yağmur, 1° / 7°

Nevşehir: Çok bulutlu, 2° / 9°

Yozgat: Çok bulutlu, 2° / 8°

Kırıkkale: Parçalı bulutlu, 4° / 11°

Niğde: Çok bulutlu, 2° / 9° Karadeniz



Zonguldak: Yağmurlu, 8° / 13°

Samsun: Yağmurlu, 9° / 14°

Ordu: Yağmurlu, 9° / 13°

Giresun: Yağmurlu, 8° / 13°

Trabzon: Sağanak yağışlı, 9° / 14°

Rize: Sağanak yağışlı, 10° / 15°

Artvin: Karla karışık yağmur, 3° / 8°

Bolu: Çok bulutlu, 3° / 10°

Kastamonu: Çok bulutlu, 2° / 9° Doğu Anadolu



Erzurum: Kar yağışlı, -6° / 2°

Kars: Kar yağışlı, -8° / 1°

Ardahan: Kar yağışlı, -9° / 0°

Ağrı: Kar yağışlı, -7° / 1°

Muş: Kar yağışlı, -4° / 3°

Bitlis: Kuvvetli kar, -3° / 3°

Van: Kuvvetli kar, -2° / 4°

Hakkari: Kuvvetli kar, -3° / 4°

Malatya: Karla karışık yağmur, 1° / 9°

Elazığ: Karla karışık yağmur, 2° / 10° Güneydoğu Anadolu



Gaziantep: Çok bulutlu, 6° / 14°

Şanlıurfa: Çok bulutlu, 7° / 16°

Diyarbakır: Çok bulutlu, 5° / 13°

Mardin: Çok bulutlu, 6° / 14°

Batman: Çok bulutlu, 6° / 14°

Siirt: Çok bulutlu, 5° / 13°

Şırnak: Çok bulutlu, 7° / 15°

Adıyaman: Çok bulutlu, 6° / 15°

Kilis: Çok bulutlu, 7° / 16°