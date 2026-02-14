Son Mühür- CHP, Özgür Özel liderliğinde girdiği ilk seçim olan 31 Mart 2024 seçimlerinde elde ettiği zaferle Türkiye genelinde 420 belediye kazanmıştı.

TÜİK'in hafta başında açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerini mercek altına alan akademisyen Ozancan Özdemir dikkat çeken sonuçlara ulaştı.

İlçeleri tek tek mercek altına aldı...



2024 yerel seçim sonuçlarını ilçeler bazında ve cinsiyet denkleminde incelediğini belirten Özdemir, seçim sonuçlarını bir grafikte toplayarak, kadın ağırlıklı seçmenin olduğu ilçeler, erkek ağırlıklı seçmenin olduğu ilçeler ve dengeli dağılımın olduğu ilçelerde genel tabloyu ortaya çıkarmayı başarmış görünüyor.

CHP'nin ezici bir üstünlüğü var...



Buna göre, kadın seçmenin ağırlıklı olduğu ilçelerde CHP'nin diğer partilere ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Kadın seçmen ağırlıklı ilçelerde CHP'nin 52 belediyesine AK Parti 20, diğer partiler 19 belediyeyle eşlik edebiliyor.

Erkek seçmende tablo değişiyor...



Erkek ve kadın seçmenin dengeli olduğu ilçelerde ise tablo CHP ve AK Parti arasında nefes kesen rekabeti ortaya çıkarıyor.

Bu ilçelerde AK Parti'nin 197 belediyesine CHP 195, diğer partiler ise 148 belediyeyle karşılık veriyor.

Erkek ağırlıklı seçmeni bulunan ilçelerde tablo AK Parti'nin lehine değişiyor. Buna göre erkek seçmen ağırlıklı ilçelerde AK Parti'nin 140 belediyesine CHP 89, diğer partiler ise 112 belediye kazanmış görünüyor.