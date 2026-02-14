Petrol kriziyle mücadele eden Küba’da, başkent Havana’da yer alan Nico Lopez Petrol Rafinerisi’nde yangın meydana geldi. Yerel kaynaklara göre, rafineri bünyesindeki bir depoda henüz kesinleşmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rafineriden yükselen yoğun duman, kent genelinde görüldü.

Can kaybı yaşanmadı

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirildi. Açıklamada, yangının çevreye yayılmadığı ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı ifade edildi.

Faaliyetler sürdü

Yangının kontrol altına alınmasının ardından rafinerinin normal işleyişine devam ettiği belirtildi. Olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.