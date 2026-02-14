Son Mühür- Açıklamalarıyla gündem olmayı başaran CHP'nin Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli'yle ilgili yapılan sözleşmeye dikkat çekti.

''AKP’nin Avrasya Tünelindeki garantili soygun mekanizmasını ortaya çıkardık!'' diyen Yavuzyılmaz,

''AKP tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli’nde;

2025 yılının ilk 6 ayındaki araç geçiş garantileri tutmuş olmasına rağmen, Hazinenin görevli şirkete yine de rekor seviyede garanti ödemesi yaptığını tespit ettik.

2025 yılının ilk 6 ayında

Garanti edilen araç geçiş sayısı:

13.008.000 adet

Gerçekleşen araç geçiş sayısı:

14.048.000 adet

Hazinenin şirkete, ‘Fiyat Farkı’ adı altında ödediği garanti tutarı: 959 Milyon Lira

Bunun adı garantili soygundur!'' ifadelerine yer verdi.



ABD TÜFE'si önemli...



''Avrasya Tünelinde araç geçiş garanti sayısı tuttuğu halde Hazine şirkete neden ödeme yapıyor?'' sorusuna da açıklık getiren Yavuzyılmaz,

''Sözleşme yılına göre şirkete garanti edilen araç başına geçiş ücreti 4 Dolar+KDV.

Ancak bu tutara her yıl Amerika Tüketici Fiyatları Endeksindeki artış oranı da çarpan olarak ekleniyor.

Bu kapsamda AKP’nin yaptığı berbat sözleşmeler nedeni ile 2025 yılının ilk 6 ayında;

‘Fiyat Farkı’ adı altında Hazinenin şirkete yaptığı garanti ödemesi tutarı: 959 Milyon Lira'' hatırlatmasında bulundu.