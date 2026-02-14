Son Mühür - Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından ilk röportajını vererek bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devam eden sosyal medya yasa çalışmasına da değinen Gürlek, platformlarda ciddi bir bilgi kirliliği yaşandığını ifade etti. Çalışmaya büyük önem verdiğini belirten Bakan Gürlek, yeni düzenlemeyle birlikte kimlik doğrulamasının zorunlu hale getirileceğini dile getirdi.

Bakan Gürlek’in konuyla ilgili açıklamalarından öne çıkan bölüm ise şu ifadelerden oluştu:

"Sosyal medyada maalesef çok bilgi kirliliği var. Ben hakimlik savcılık yaptım, süreçte de gördüm; şimdi biliyorsunuz yargılamalar yapılıyor sosyal medyada, yani hükümler veriliyor, kararlar veriliyor. Öyle değil, gerçekteki öyle değil. Yani burada hakim savcı arkadaşlar da özellikle linç ediliyor; ya böyle bir şey yok. Yani hakim dosyadaki delillere göre karar veriyor ama sosyal medyada "Vay efendim o niye bırakıldı?", "Vay işte niye şu kadar ceza aldı?" Yani burada sosyal medyada bilgi kirliliği var.''

''Kesinlikle kimliği belli olacak...''

''Sosyal medya ile ilgili bildiğim kadarıyla bir yasa çalışması var. Yani sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazıyı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Yani bu kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak. Yani biliyoruz itibar suikastları oluyor, herkese itibar suikastı oluyor; hakim savcı arkadaşlara oluyor, yargılamayı etkilemeye çalışıyorlar. Bunlar yanlış. Eğer sosyal medyada şahıs bir açıklama yapıyorsa, bir hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak. Bu konuda sosyal medya ile ilgili yasa çalışmasına önem veriyorum."