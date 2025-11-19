Kayseri’de 36 yıllık tecrübeye sahip koleksiyoner Bahri Coşkun (59), son dönemde sosyal medya ve online ilan sitelerinde rekor fiyatlarla listelenen altın renkli 25 kuruşlar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Coşkun, bu tür paraların 34 bin lirayı aşan fahiş fiyatlarla satışa sunulmasının gerçek dışı olduğunu ve tamamen manipülasyon amaçlı olduğunu belirterek vatandaşları bu asılsız ilanlara itibar etmemeleri konusunda kesin bir dille uyardı.

Fahiş ilanlar gerçeği yansıtmıyor: "Öyle bir şey yok, inanmayın"

Coşkun, özellikle sosyal medya mecralarında ve çeşitli ilan platformlarında "altın görünümlü" 25 kuruşların yüksek meblağlarla satıldığına dair paylaşımların hızla yayıldığına dikkat çekti. Tecrübeli koleksiyoner, bu sarı renkli madeni paraların "altın içerdiği" yönündeki söylemlerin kesinlikle doğruyu yansıtmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Altın renkli 25 kuruşların 34 bin lirayı aşan fiyatlarla satılması, bütünüyle bir manipülasyon taktiğinden ibarettir. Maalesef sarı renkte olan bu 25 kuruşların altın olduğu iddia ediliyor, ancak böyle bir durum söz konusu değildir. Konuya ilişkin yetkili kurumlardan da herhangi bir açıklama gelmemiştir. Bizim elimizde dahi bu paralardan koli koli mevcuttur. Halkımız kesinlikle bu tür iddialara inanmasın."

Bir paranın koleksiyon değeri taşımasının şartları

Bahri Coşkun, hangi madeni paranın gerçekten koleksiyon değeri kazanabileceğini ve yüksek fiyata satılabileceğini nümismatik (para bilimi) kriterleri üzerinden açıkladı. Bir paranın değerlenmesi için aranan temel şartları sıralayan Coşkun, bu şartların başında paranın Darphane tarafından az sayıda basılması ve paranın 'çil' denilen, yani hiç kullanılmamış, ilk günkü temizliğinde olması gerektiğini vurguladı.

Coşkun, "Koleksiyonerlerin, nümismatik yayınları ve özel kitapları mevcuttur. Bu kaynaklar, hangi paranın ne kadar değerli olduğunu en baştan belirtmektedir. Bu yüzden vatandaşların sahte ilanlara kanmaması gerekir," diyerek bilgiye doğru kanallardan ulaşılması gerektiğini belirtti.

Sarı rengin sırrı maden oranı: "Kesinlikle altın yoktur"

Altın rengi 25 kuruşların neden diğerlerinden farklı göründüğüne de bilimsel bir açıklama getiren Coşkun, bunun tamamen basım sırasında kullanılan madenin oranından kaynaklandığını ifade etti. Coşkun, bu paraların üretiminde bakır yerine pirinç alaşımının daha yoğun kullanılması nedeniyle sarı renkte olduğunu belirterek kesin bir dille uyardı:

"Sarı renkli 25 kuruşun içinde kesinlikle altın madeni yoktur. Bu farklılık, basımındaki maden bileşenlerinin oranından kaynaklanmaktadır. Evet, 2023 yılında Darphane tarafından üretilen ve setlere özgü, sınırlı sayıda çıkan paralarda bir nadirlik durumu mevcuttur, ancak piyasada yaygın olan bu sarı renkli paraların nadirliği yoktur."

Son olarak Coşkun, vatandaşları bu tür asılsız ilanlarla dolandırıcılık teşebbüslerine karşı koruyarak, bu gibi durumlarla karşılaşanların mutlaka profesyonel koleksiyonerlerle veya güvenilir nümismatik internet siteleri üzerinden danışmanlık almalarını tavsiye etti.