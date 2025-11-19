Türkiye genelinde ekim ayında yağış miktarları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 artış gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2025 Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu verilerine göre, ülke genelinde ekim yağışı uzun yıllar ortalamasının yüzde 8 üzerinde seyretti.

Uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış

1991-2020 dönemine ait ekim ayı ortalama yağışı metrekareye 49,4 kilogram olarak kaydedilirken, Ekim 2024’te bu değer 26,8 kilogram seviyesinde gerçekleşmişti. Geçen ay ise metrekareye düşen yağış miktarı 53,5 kilogram olarak ölçüldü.

Bölgesel farklılıklar

Yağış miktarları bazı bölgelerde ciddi artışlar gösterdi. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Muğla, Bolu, Düzce, Zonguldak, Samsun ve Amasya çevrelerinde yağışlar yüzde 100’ün üzerinde artarken, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yüzde 60’tan fazla azaldı. Şanlıurfa’nın güney kesimlerinde azalma oranı yüzde 80’e ulaştı.

Genel olarak Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri normallerinin üzerinde yağış alırken, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ekim yağışları normallerin altında gerçekleşti.

En fazla artış Ege’de, en fazla azalma Güneydoğu’da

Bölgesel karşılaştırmada en yüksek artış yüzde 51 ile Ege Bölgesi’nde, en fazla azalma ise yüzde 45 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü. Ege Bölgesi’nde düşen yağış, 12 yılın en yüksek ekim yağışı olarak kayıtlara geçti. Marmara Bölgesi’nde de son 10 yılın rekor yağışı kaydedildi.

İllere göre yağış miktarları

Geçen ay en fazla yağış Zonguldak’ta metrekareye 196,5 kilogram olarak ölçülürken, en az yağış Mardin’de 19,4 kilogram oldu. Normaline göre artış en çok İzmir’de yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşirken, en fazla azalış Mardin’de yüzde 62 olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca Ekim ayında Amasya, İzmir, Kocaeli ve Samsun’da yağışlar son 15 yılın, Manisa ve Muğla’da 14 yılın, Düzce, Kütahya ve Sakarya’da 12 yılın, Burdur’da 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir ve Yalova’da da son 10 yılın rekor yağışları görüldü.

Yağışlı gün sayısı artışı

1991-2020 döneminde ekim ayı ortalama yağışlı gün sayısı 7,9 iken, 2025 Ekim ayında bu sayı Türkiye genelinde 9,8 güne yükseldi. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir çevreleri ile Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Mersin’in kuzey kesimlerinde yağışlı gün sayısı 15-20 gün aralığında seyrederken, Antalya, Karaman, Mersin’in batısı, Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Hakkari çevreleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 3-5 gün arasında gerçekleşti.