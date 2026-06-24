Son Mühür- Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik “asfalt kaplama, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri” soruşturması kapsamında açılan davanın duruşması görüldü. İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da hazır bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede yer alan 44 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti bölgede keşif yapıldığını ancak bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığını belirtti.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanıkların dinlenmesine devam edildi. İZBETON AŞ’de şoför olarak görev yapan B.Y., sabit olarak kullandığı bir aracın bulunmadığını belirterek, parke taşı sevkiyatına konu olan aracı hatırlamadığını söyledi.

Şirkette Asfalt ve Altyapı Uygulama Müdürü olarak görev yapan G.G. ise yaklaşık 14 yıldır kurumda çalıştığını ifade ederek, dosyaya konu olan süre uzatım talebinin yüklenici firmadan geldiğini aktardı.

KAYA: RAPORLAR SUÇ UYDURMAK İÇİN HAZIRLANDI

Duruşmada söz alan Heval Savaş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan iç denetim raporlarını hedef aldı. Raporlarda yer alan tespitlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Kaya, soruşturma ve yargılama sürecinin bu raporlar üzerinden şekillendirildiğini öne sürdü.

Kaya, iç denetim raporlarının hakimi yanıltmak amacıyla hazırlandığını savunarak, “Bu raporlar üzerinden yargılama süreci başlatıldı. İç denetim raporlarının usule uygun olmadığı tanık beyanlarıyla da ortaya çıkıyor. Bu raporların yok sayılmasını talep ediyorum. Bize haksızlık edip zulmettiler” ifadelerini kullandı.

Hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını da isteyen Kaya, “Diyeceksiniz ki zaten tutuklusunuz. Ancak bu benim için bir itibar meselesidir” dedi.

ÖZKAN YÜCEL’İ ANDI

Duruşmada geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren eski İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel’i de anan Kaya, duygusal ifadeler kullandı.

Yücel’in kendisi üzerinde büyük emeği olduğunu belirten Kaya, “Cesur, iradeli ve kararlı bir meslek büyüğünü kaybettik. Bu mesleği bir tüccar gibi değil, gerçek bir hukukçu gibi yaptı. Bana çok hakkı geçti. Umarım bana hakkını helal etmiştir. Ben hakkımı helal ediyorum” dedi.

MAHKEME ERTELENDİ

Sanık avukatları müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ederken, Cumhuriyet savcısı mevcut adli kontrol şartlarının devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının sürmesine ve bilirkişi raporunun beklenmesine hükmederek duruşmayı 30 Ekim tarihine erteledi.