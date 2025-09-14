Son Mühür- Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda pazar günü oynanacak finalde Türkiye ile Almanya karşı karşıya gelecek. Son dört yılda üç madalya kazanmanın verdiği güvenle sahaya çıkmaya hazırlanan Almanya, Milli Takımımızı küçümseyen açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Schröder’den iddialı açıklama

Almanya’nın NBA yıldızı Denis Schröder, final öncesi yaptığı açıklamada, “Kendi oyunumuzu oynayacağız. Şampiyonluk şansımız çok yüksek” ifadelerini kullandı. Alman basını da benzer bir tavır sergileyerek Türkiye’nin şampiyonluk ihtimalini düşük görmeye başladı.

Yunanistan hesapları boşa çıktı

Türkiye’nin Yunanistan’ı elediği yarı final öncesinde Alman medyası, finalin Yunanistan’la oynanacağına kesin gözüyle bakıyordu. Finlandiya maçının ardından tüm ihtimaller Yunanistan lehine değerlendirilmiş, Alman ekibi de hazırlıklarını bu ihtimal üzerine yapmıştı. Ancak Türkiye’nin sürpriz zaferi, tüm planları altüst etti.

Ödül belli oldu

Avrupa Basketbol Birliği, turnuva ödüllerini açıkladı. Buna göre şampiyon olan takımın oyuncularına kişi başı 30 bin Euro, ikinci olanlara 25 bin Euro, üçüncülüğü elde edenlere ise 20 bin Euro verilecek.

Finalde Türkiye-Almanya

Tüm gözler, pazar akşamı oynanacak tarihi finalde olacak. Türkiye, “12 Dev Adam” ruhuyla parkede yerini alırken; rakibin küçümseyici tutumu, millilere ekstra motivasyon sağlıyor.