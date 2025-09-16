Son Mühür/ Begüm Mol - Karşıyaka Belediyesi tarafından sanat dünyasına kazandırılan ve klasik müzikte bir marka haline gelen Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), 2025-2026 sezonunu 19 Eylül’de açacak. Sezonun ilk konserinde, “Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi & Perküsyon” topluluğu sahne alacak.

Sezon açılışı Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde

KODA’nın yeni sezon açılışı, 19 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Konserde sanatçılar Hakan Özaytekin (I. Keman), Beste Dilan Arıkan (II. Keman), Alp Gültekin (Viyola), Arzu Gök (Çello), Bülent Oral (Kontrabas) ve Ali Çetir (Perküsyon) sahne alacak. Müzisyenler, yorumlarıyla sanatseverlere unutulmaz bir klasik müzik akşamı yaşatacak. Konser biletleri “biletinial.com” üzerinden temin edilebilecek.

“Sanatı gururla geleceğe taşıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, KODA’nın sanat dünyasında elde ettiği başarıya dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sanat, toplumların gelişmişliğinin en güçlü göstergelerinden biridir. Müziğin birleştirici, iyileştirici ve dönüştürücü gücü, bizlere ortak bir ruh ve umut armağan eder. KODA da klasik müzikte bir marka haline gelerek bizim için büyük bir güç kaynağı olmuştur. Böylesine eşsiz bir sanat geleneğini gururla yaşatıyor ve geleceğe taşıyoruz. Sezonu çok özel bir konserle açmanın heyecanını yaşıyoruz. Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi & Perküsyon grubunun sahne alacağı açılış konserine ve sezon boyunca sürecek etkinliklere tüm müzikseverleri davet ediyorum.”